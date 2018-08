Valgkommisjon: Emmerson Mnangagwa leder presidentvalget i Zimbabwe

NTB utenriks

Beskjeden kom på en pressekonferanse i hovedstaden Harare torsdag kveld.

Mnangagwa, som kommer fra regjeringspartiet ZANU-PF, leder med 2,1 millioner stemmer, mens 1,9 millioner stemmer har gått til hans nærmeste utfordrer Nelson Chamisa (40) fra opposisjonspartiet MDC, ifølge valgkommisjonen. Helt nøyaktig skiller det 217.801 stemmer.

Lederen av valgkommisjonen opplyser at resultatet fra den tiende og siste provinsen blir offentliggjort i løpet av en time. Provinsen, som på målingene har gitt klart flertall til Mnangagwa, har 611.751 registrerte velgere.

Situasjonen i Zimbabwe er svært spent etter mandagens valg. Opposisjonspartiet MDC anklager regjeringspartiet ZANU-PF for å ha manipulert valgresultatet og mener at det er derfor resultatet blir offentliggjort så sent.

(©NTB)