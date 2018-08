USA vurderer enda høyere toll på kinesiske varer

NTB utenriks

Det bekrefter handelsrepresentant Robert Lighthizer onsdag, etter at flere medier hadde meldt om nyheten tirsdag.

Tidligere denne måneden gjorde Trump alvor av truslene da han varslet en innføring av 10 prosent toll på en rekke kinesiske importvarer til en samlet verdi 200 milliarder dollar.

Tollen, som i utgangspunktet skulle innføres i september, kan nå øke til 25 prosent, dersom Lighthizer kommer fram til at det er hensiktsmessig. Den offentlige høringsperioden for en økning av tollsatsen er samtidig forlenget til 5. september.

– Skadelig oppførsel

Lighthizer avviser at en økning vil være en kompensasjon for at den kinesiske valutaen har falt de siste ukene, hvilket fører til at import av kinesiske varer blir billigere.

– Vi har vært veldig tydelige rundt hvordan Kina bør forholde seg til tollen. Dessverre har de, i stedet for å endre sin skadelige oppførsel, ulovlig svart med å ta hevn på amerikanske arbeidere, bønder og selskaper, sier Lighthizer i en skriftlig uttalelse.

En økning fra 10 til 25 prosent vil kunne eskalere en allerede betent handelskonflikt mellom USA og Kina. Trump-administrasjonen innførte i juli 25 prosent toll på kinesiske importvarer verdt 34 milliarder dollar, hvorpå Kina svarte med å innføre toll på amerikanske varer til en tilsvarende verdi.

Kina har ikke svart

Kinesiske myndigheter har ennå ikke kommentert at USA nå vil vurdere å øke den planlagte tollen. Tirsdag sa imidlertid en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet at Kina «utvilsomt vil besvare enhver økning for å forsvare landets rettigheter og interesser».

I 2017 hadde USA et handelsunderskudd på 376 milliarder dollar med Kina. Trump har truet med å innføre toll på alle kinesiske varer, som i fjor tilsvarte en verdi på mer enn 500 milliarder dollar.

I skyggen av handelskrigen med Kina stemte Senatet i forrige uke for å redusere eller fjerne toll på brødristere, kjemikalier og om lag 1.660 andre varer produsert i utlandet. Nærmere halvparten av disse varene blir produsert i Kina.

(©NTB)