Situasjonen stadig mer spent i Zimbabwe

NTB utenriks

– Vi har vunnet dette valget. Det de har forsøkt å gjøre i det siste, er å tulle … det er fusk, det er manipulering, forsøk på å gjøre resultatet urent, og det vil vi ikke tillate, sa Chamisa torsdag.

Uttalelsen kom idet valgkommisjonen etter flere utsettelser gjorde seg klar til å offentliggjøre hvem som vant mandagens presidentvalg.

Samme dag besøkte Chamisa opposisjonstilhengere som ble såret da politi og soldater brukte skytevåpen, tåregass og vannkanoner for å slå ned protester dagen før. Seks personer ble ifølge politiet drept i uroen, men politiet sier ingenting om hvordan de mistet livet.

– Vi har angrep på ubevæpnede sivile. Er dette normalt selv i en bananrepublikk? spurte Chamisa.

Samtidig blir det meldt at politiet har innledet en etterforskning av Chamisa og flere andre, blant dem opposisjonspolitiker Tendai Biti. De mistenkes for å ha oppfordret til vold og for å ha vært i besittelse av farlige våpen, opplyser advokaten Kumbirai Mafunda til nyhetsbyrået AP.

I forbindelse med etterforskningen er det utstedt en ransakingsordre som gir politiet mulighet til å eventuelt konfiskere gjenstander som blir regnet som bevis.

Sperret av MDCs kontor

Politiet sperret torsdag av hovedkvarteret til opposisjonspartiet MDC i Harare, og soldater og politi patruljerte fortsatt i hovedstadens sentrumsgater

Storbritannia mener soldatene må bort.

– Vi fordømmer den overdrevne maktbruken fra sikkerhetsstyrker mot demonstranter, sier Storbritannias ambassade i Harare i en Twitter-melding.

– Den britiske ambassadøren møtte regjeringsministre i går og i dag og gjorde det klart at militæret bør fjernes fra Harares gater. Sikkerhetsstyrker må opptre ytterst behersket, heter det videre.

Skylder på opposisjonen

Regjeringspartiet ZANU-PF gir opposisjonen skylden for volden. Også politiet retter fingeren mot demonstrantene, og på en pressekonferanse torsdag ble det hevdet at rundt 4.000 opposisjonelle «beleiret» sentrum av Harare.

Noen av dem bar på jernstenger og steiner, opplyste politiet

Menneskerettsaktivister, observatører og opposisjonen har imidlertid en annen versjon. De beskriver hvordan styrkene løp inn i folkemengden og slo ned tilfeldige folk med geværkolbene, samtidig som det ble brukt tåregass, vannkanoner og skutt med skarpt.

Seierssikker

En talsmann for ZANU-PF, Paul Mangwana, gjentok torsdag beskyldningene om at opposisjonen hadde ansvaret for volden dagen før. Han sa også at det er lite trolig at fungerende president Emmerson Mnangagwa taper valget, og han oppfordret opposisjonen til å takle et nederlag med verdighet.

– Når du har to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, er det ikke mulig å ikke vinne presidentvalget, sa talsmannen.

Emmerson Mnangagwa var lenge en nær alliert av Zimbabwes mangeårige diktator Robert Mugabe. Da Mugabe ble avsatt av hæren i fjor høst, var han visepresident og han overtok dermed presidentvervet.

(©NTB)