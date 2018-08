Mange drept i luftangrep ved sykehus i Jemen

NTB utenriks

Helsepersonell i havnebyen opplyser til nyhetsbyrået AP at ytterligere 70 mennesker ble såret i torsdagens angrep. Den opprørskontrollerte TV-kanalen Al Masirah melder om 52 drepte og over 100 sårede.

Angrepene skjedde ved byens største offentlige sykehus Al-Thawra, som ligger i nærheten av et populært fiskemarked.

– Det er en dam av blod utenfor sykehusbygningen, sier Ahmed Yehiya, som ble vitne til angrepet.

Han forteller til AP at kroppsdeler lå spredt i gaten.

Koalisjonen som kriger mot Houthi-opprørerne i Jemen under ledelse av Saudi-Arabia, har ikke kommentert anklagene.

Redd Barna-støttet

Redd Barna, som driver et senter for difteribehandling ved Al Thawrah-sykehuset, kan ikke bekrefte meldingene om sivile ofre, men er dypt urolig over utviklingen.

– En bombe eksploderte akkurat utenfor sykehuset, på gaten. Deretter var det en annen eksplosjon på baksiden. Jeg så folk som løp, og lik i gatene, sier en Redd Barna-ansatt i Hodeida ifølge en pressemelding fra organisasjonen.

Saudi-Arabia gikk til krig mot lokale Houthi-opprørere i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som siden har gjennomført massive bombeangrep mot en rekke mål i landet.

FN-mekling

I mai innledet koalisjonen og jemenittiske regjeringsstyrker og koalisjonen en offensiv mot Hodeida. I juli kunngjorde de imidlertid at de ville ta en pause i offensiven for å gi FN mulighet til å mekle i krigen.

Luftangrepene rundt Hodeida er blitt gjenopptatt siden saudiaraberne forrige uke sa at to av deres oljetankere ble angrepet i Rødehavet.

En talsperson for Houthi-opprørernes helsedepartement sier til DPA at det første flyangrepet torsdag rammet fiskemarkedet. Kort tid senere traff et andre luftangrep porten ved sykehuset som helsepersonell og sivile var i ferd med å bære de sårede til, ifølge talspersonen, som omtaler angrepet som en krigsforbrytelse.

Kolera-frykt

Øyenvitner forteller at Houthi-krigere sperret av alle gatene inn til sykehuset mens koalisjonens fly fortsatt var i lufta over området.

I forrige uke ble Hodeidas viktigste drikkevannskilde og kloakkrenseanlegg bombet. Det bidro til at FNs barnefond UNICEF onsdag advarte om at Jemen kan stå overfor en ny koleraepidemi.

Flyangrep mot Hodeida driver stadig flere på flukt. Ifølge Redd Barna har i snitt over 3.000 barn flyktet fra området hver dag i sommer.

22 millioner mennesker er avhengige av mat og annen nødhjelp utenfra i Jemen, og for over 8 millioner av dem er situasjonen kritisk.

80 prosent av nødhjelpen fraktes inn via havnen i Hodeida, og krigshandlinger der vil derfor kunne få uoverskuelige følger.

