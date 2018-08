Hetebølge gjør stor skade på avlinger i Nord-Korea

NTB utenriks

I Nord-Koreas hovedstad Pyongyang ble det målt 37,8 grader onsdag. Dette var ny rekord, og statlig nordkoreansk TV melder at varmen har «gjort skade» på landets økonomi, uten å si noe mer konkret om omfanget.

Den statlige avisen Rodong fulgte opp med en leder torsdag, der de skrev at det «å forhindre mer skade på jordbrukssektoren i Nord-Korea er en ekstremt viktig og presserende oppgave».

– Folk på landsbygda rundt om i landet melder om skader på avlingene sine, inkludert ris og mais, på grunn av ekstremt høy temperatur og tørke, skrev avisen.

Nord-Korea har en skjør økonomi og har flere ganger blitt fordømt av verdenssamfunnet for å ha prioritert militæret og utvikling av atomvåpen framfor å brødfø innbyggerne.

Landet har tidligere vært rammet av omfattende sultkatastrofer, og det anslås at mellom 100.000 og en million mennesker døde som følge av sult på midten av 90-tallet. Situasjonen har bedret seg de siste årene, men landet er fortsatt sårbart som følge av mangel på infrastruktur, avskoging og tiår med statlig vanstyre.

Både Koreahalvøya og Japan har i sommer vært hardt rammet av en glohet varmebølge. I Nord-Koreas rikere naboland Sør-Korea meldes det at gårdeiere har mistet over 3 millioner husdyr, at antallet varmerelaterte dødsfall er fem ganger over normalen, og at prisene på grønnsaker er doblet som følge av reduserte avlinger.

I Japan er nærmere 70 mennesker er bekreftet døde som følge av heteslag eller andre varmerelaterte sykdommer.

(©NTB)