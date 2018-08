FN-soldater tilbake på syrisk side av Golanhøydene

NTB utenriks

En høytstående offiser ved den russiske forsvarsstaben sa på en pressekonferanse i Moskva at FN-soldater, med støtte av russiske styrker, gjennomførte sin første patrulje i området siden 2014.

Det var borgerkrigen i Syria som førte til evakueringen av FN-soldatene. I 2014 ble 45 FN-soldater kidnappet av al-Qaida og løslatt etter to uker. FN trakk seg ut like etter.

Russland støtter Assad-regimet i Damaskus, og det er første gang russiske enheter er involvert i kontrollen av den syriske delen av Golanhøydene.

– Etter hvert som situasjonen stabiliserer seg, vil syriske regjeringsstyrker overta denne jobben, sa generaloberst Sergej Rudskoy ved den russiske generalstaben.

FN-soldater ble utplassert langs grensen i 1974 for å skille syriske og israelske styrker. Israel okkuperte Golanhøydene under seksdagerskrigen i 1967.

En talsmann for den israelske hæren, oberstløytnant Jonathan Conricus, sier i en telefonbriefing at han ikke umiddelbart kan kommentere det som skjer på den syriske siden.

Conricus opplyste for øvrig at den israelske hæren torsdag hadde drept sju væpnede personer som hadde forsøkt å ta seg inn på israelsk-kontrollert område. Forsvaret hadde fulgt de sju fra onsdag kveld, og de ble angrepet av fly da de tok seg over en våpenhvilelinje og nærmet seg gjerdet på de israelsk-okkuperte Golanhøydene.

Conricus sier at det ble funnet flere angrepsvåpen og eksplosiver. Han betegner angriperne som IS-tilhengere.

