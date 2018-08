Californias guvernør frykter framtidas branner

NTB utenriks

– Naturen er svært mektig, og den er ikke på vår side, sa Brown onsdag.

Pressekonferansen kom mens 13.000 brannmenn kjempet mot 16 større branner i California der 32.000 personer er drevet på flukt.

Den mest alvorlige av brannene befinner seg i fylket Shasta nord for Sacramento. Der har flammene krevd seks menneskeliv, mens flere enn 1.000 hjem er totalødelagt.

Samtidig tærer brannene på Californias økonomi. I løpet av forrige måned har delstaten brukt over 125 millioner dollar, en sum tilsvarende over en milliard kroner, på å bekjempe skogbranner. Det er over en firedel av brannvesenets årlige budsjett.

– Budsjettet kommer til å bli knappere de neste fem årene, mens den finansielle situasjonen forverres og brannene fortsetter, sier Brown, ifølge Los Angeles Times.

