Trump sammenlignet seg selv med Lincoln

– Jeg kan være mer presidentaktig enn noen annen president i historien. Bortsett fra Lincoln med den store hatten, sa Trump til tilhengerne som hadde møtt opp på folkemøtet i Tampa i Florida.

Trump, som er i Florida for å vise sin støtte til både Rick Scott og Ron DeSantis i kampen om guvernørvervet i delstaten, hevdet nok en gang å være den mest populære personen i det republikanske partiet noensinne.

– Dette må være den største bevegelsen i vårt lands historie, og for å fortsette må vi velge flere republikanere, sa Trump.

Utsagnet kommer kort tid etter at presidenten hevdet at nye meningsmålinger viser at han er mer populær enn både Lincoln og Ronald Reagan var, uten å nevne at det på denne tiden ikke ble gjennomført slike meningsmålinger.

