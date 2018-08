Santos får ingen våpenhvile med ELN i Colombia

NTB utenriks

– Vi håper den neste regjeringen fortsetter forhandlingene med ELN, sa Santos onsdag. Neste uke innsettes høyrekandidaten Ivan Duque som president.

Duque har varslet en strengere holdning i forhandlinger mot ELN. Han gikk til valg på løftet om å skrive om fredsavtalen med FARC-geriljaen, som den avtroppende presidenten fikk Nobels fredspris for i 2016.

– Det vil virke mot sin hensikt å signere noe som ikke er godkjent av den nye regjeringen, sa Santos.

Fredsavtalen med FARC, Colombias største geriljagruppe, ble først forkastet i en folkeavstemning i oktober, men en reforhandlet avtale kom på plass i november, Den ble ikke gjenstand for en ny folkeavstemning.

Den mindre gerlijagruppen ELN har imidlertid fortsatt kampen.

Ifølge Santos var det lite som skulle på plass før de kunne ha kommet til enighet om en avtale.

– Jeg vil si rundt 10 prosent, sa Santos.

Han sier de to partene hadde blitt enige om en plan om å implementere en bilateral og midlertidig våpenhvile under samtaler i Havanna tirsdag kveld, men at avtalen manglet en FN-verifisering.

– For å verifisere må du ha protokoller, svært presise prosedyrer, sånn at det ikke blir noen misforståelser, sa Santos.

FN skal ha insistert på protokollene, fordi FN er ment å overvåke våpenhvilen sammen med den katolske kirken.

