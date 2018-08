Sør-Europa forbereder seg på hetebølge med over 40 grader

NTB utenriks

Ifølge Spanias meteorologiske institutt er åtte provinser i den sørlige regionen Andalucía og området rundt Madrid spesielt utsatt under varmebølgen.

Verst kan det bli i dalførene der Spanias tre største elver løper. Her kan temperaturene komme opp i 44 grader torsdag og fredag.

I et lite område i Portugal kan temperaturen komme til å stige til over 50 grader i helgen, opplyser statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen til NRK.

En amerikansk modell som brukes for å beregne temperaturutviklingen, viser at varmerekorden fra 1977 ligger an til å bli slått. Da ble det målt 48 grader i Aten. Men Nordhagen fester mer lit til en annen modell som viser at temperaturen kan komme opp i 42 grader.

Spanske myndigheter advarer folk mot å oppholde seg ute i de varmeste timene på dagen. Alle blir bedt om å drikke mye og holde hus og biler så kjølige som mulig.

Også i den sørvestlige delen av Frankrike er det ventet svært høye temperaturer.

I Tyskland var tirsdag denne uken den varmeste dagen hittil i år. I byen Bernburg øst i landet ble det målt 39,5 grader.

Rekorden fra 2015 ble imidlertid ikke slått. Da ble det målt 40,3 grader i Kitzingen i Bayern.

