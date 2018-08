Alle 103 om bord overlevde flystyrt i Mexico

NTB utenriks

Flere av passasjerene forteller at flyet tok fyr kun sekunder etter styrten.

– Flammene kom øyeblikkelig, og det var mye røyk, sa Jaquelin Flores, en av de om bord, til avisen El Sol.

Romulo Campuzano, leder av et politisk parti i Durango og passasjer på flyet, sa at begge vingene på flyet brant i det han løp vekk fra flyet.

Av de 103 om bord var det kun piloten som fikk alvorlige skader, mens 49 personer fikk behandling for mindre skader på sykehuset. Flere av disse hadde brannskader, opplyser Fernando Ros, helseminister i delstaten Durango.

Det var 99 passasjer og fire besetningsmedlemmer om bord, blant dem to babyer og ni barn.

Regn og storm

Myndighetene mener ulykken skyldtes et kraftig vindkast like før avgang, som gjorde at flyets venstre vinge gikk i bakken. Begge motorene skal da ha blitt kraftig skadd. Ifølge sivilforsvaret styrtet flyet med fronten først og traff bakken bare noen hundre meter fra rullebanen. Trolig har flyet knapt løftet seg fra bakken.

– Det var kraftig regn og storm. Vi mener at piloten forsøkte å avbryte avgang, men at det ikke lenger var mulig, sier guvernøren.

Passasjerflyet, en Embraer E190 var på vei fra Durango til hovedstaden Mexico by da det styrtet på en åker.

Selskapet beklager

Bilder tatt kort tid etter ulykken viste et brennende, men relativt intakt fly liggende på en åker. Ambulansepersonell og Røde Kors var raskt på plass for å ta hånd om de skadde.

Flyselskapet Aeroméxico, som er Mexicos største, skriver i en pressemelding at de beklager ulykken. Videre sier de at flyet var «perfekt ivaretatt», og at det senest var til service i februar.