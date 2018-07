Tyrkisk domstol avviser å løslate amerikansk pastor

NTB utenriks

Domstolen i byen Izmir besluttet i forrige uke at Brunson skulle flyttes fra fengsel til husarrest. Amerikanerens advokat anket avgjørelsen og ba om løslatelse, samt at Brunsons reiseforbud skulle oppheves.

Men tirsdag ble anken avvist.

Brunson ble pågrepet i oktober 2016 og har sittet fengslet siden.

Han anklages for å ha hatt kontakt med to grupperinger som tyrkiske myndigheter har stemplet som terrorister: Kurdistans arbeiderparti (PKK) og Gülen-bevegelsen, som ledes av Fethullah Gülen, og som Tyrkia anklager for å stå bak kuppforsøket i juli 2016.

USAs president Donald Trump har truet med å iverksette omfattende sanksjoner mot Tyrkia hvis ikke pastoren blir satt fri.

