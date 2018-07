Trumps tidligere valgkampsjef risikerer lang fengselsstraff

NTB utenriks

Rettssaken mot Manafort er den første knyttet til Russland-etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller.

Tiltalen består av 18 punkter og er blant annet knyttet til at Manafort skal ha drevet lobbyvirksomhet for Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj. Aktoratet mener at han sammen med forretningspartneren Rick Gates mottok store honorarer fra Janukovitsj' parti, og at pengene ble satt inn på hemmelige bankkontoer på Kypros og i andre land.

Janukovitsj, som ble styrtet i 2014, regnes som en nær alliert av Russland.

Den tidligere politiske rådgiveren ledet Trumps valgkamp i et par måneder. Han har erklært seg ikke skyldig, og er den eneste av over 30 tiltalte i Russlands-etterforskningen som ikke har villet inngå noen avtale med etterforskerne.

Ifølge tiltalen skal Manafort ha mottatt nærmere 250 millioner kroner i såkalt konsulenthonorar fra den tidligere russiskvennlige regjeringen i Ukraina. Påtalemyndigheten mener at hans råflotte livsstil kostet langt mer enn de inntektene han oppga for skattemyndighetene.

Liten demonstrasjon

Noen få Trump-motstandere hadde tirsdag møtt fram utenfor rettssalen i Alexandria i delstaten Virginia. De bar plakater der det sto «Bur ham inne» og «Trump ville ikke ha tilbrakt ett sekund i fengsel for deg».

Manafort var kledd i en mørk dress og hvit T-skjorte da han ankom den stappfulle rettssalen. Han så noe tynnere ut etter en måned i varetekt, men virket avslappet og kom ikke med noen kommentarer da han entret rettssalen.

Tirsdag begynte utvelgelsen av tolv jurymedlemmer. Dette er ventet å ta én til to dager. Deretter antas det at rettssaken vil vare i omtrent tre uker.

Forretningspartner er vitne

Påtalemyndigheten vil føre 35 vitner i saken mot 69-åringen. Blant dem er Rick Gates, som slapp med en mindre alvorlig tiltale i februar etter å ha gått med på å samarbeide med etterforskerne.

Også Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er blant dem som har inngått en slik avtale i bytte mot straffereduksjon. Mange av de øvrige tiltalte er russiske statsborgere og dermed utenfor USAs rekkevidde.

I april i år innrømmet den nederlandske advokaten Alex van der Zwaan å ha løyet overfor Muellers etterforskere om sine kontakter med Gates og en russisk etterretningsagent, og han slapp dermed med en dom på 30 dagers fengsel.

Jobbet for Ford og Reagan

Muellers etterforskning handler først og fremst om hvorvidt Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å undergrave Hillary Clintons valgkamp. Men tiltalen mot Manafort er ikke direkte knyttet til dette.

Trump har gjentatte ganger avvist etterforskningen som politisk motivert og kalt den en «heksejakt».

Manafort har tidligere deltatt i valgkampene for en rekke republikanske presidentkandidater, dem Gerald Ford på midten av 1970-tallet og Ronald Reagan på slutten av 1970-tallet.

