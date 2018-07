Ti drept på Filippinene da bilbombe eksploderte under en kontroll

NTB utenriks

En regjeringssoldat, fem militssoldater og fire sivile er bekreftet døde i eksplosjonen, sier en talsperson for det filippinske forsvaret. I tillegg ble ytterligere én militssoldat skadd.

Den kraftige bomben blåste vekk deler av barrikaden som er satt opp rundt en militspost ved landsbyen Colonia på øya Basilan.

Høynet sikkerhet

Sikkerhetsrutinene var skjerpet etter meldinger om at angrep mot militære anlegg kunne skje når som helst. Flere kontrollposter ble satt opp langs veiene, og det var under en inspeksjon av en lukket varebil at bomben gikk av.

Det er foreløpig uklart hva som er skjedd med sjåføren. De sivile som ble drept, er slektninger av militssoldatene ved kontrollposten.

Ingen har så langt tatt på seg skylden for angrepet.

Gammel krig

Regjeringsstyrker har i årevis vært i høy beredskap på de sørlig øyene i Filippinene. En muslimsk opprørsgruppe vil løsrive seg og danne en stat.

Men så sent som i forrige uke undertegnet president Rodrigo Duterte og den største av de muslimske opprørsgruppen en avtale om indre selvstyre for denne delen av landet.

Avtalen ble imidlertid avvist av mindre grupper, ofte knyttet til IS. De sier kampen vil fortsette. Angrepet tirsdag blir av filippinske eksperter sett på som et forsøk på å avspore den gryende fredsprosessen.

