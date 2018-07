Ny kampanje for å påvirke USA-valg er avdekket

NTB utenriks

32 kontoer og sider er fjernet fra Facebook og Instagram fordi de skal ha vært innblandet i et «koordinert» forsøk på å påvirke opinionen, opplyser Facebook tirsdag.

Avisa New York Times omtalte saken tidligere tirsdag. De folkevalgte i Kongressen skal allerede være informert.

Den eldste siden som er fjernet, ble opprettet i mars 2017. Ifølge Facebook fulgte nærmere 300.000 personer minst én av de falske kontoene og sidene. De falske sidene med flest følgere var «Aztlan Warriors», «Black Elevation», «Mindful Being» og «Resisters».

Ifølge New York Times er kampanjen knyttet til polariserende politiske saker. En av disse er en ny versjon av fjorårets høyreradikale demonstrasjon i byen Charlottesville.

Hvem som står bak kampanjen, er foreløpig ukjent. Men ifølge Facebook har den likhetstrekk med kampanjer på sosiale medier før presidentvalget i 2016 som Russland mistenkes for å ha stått bak. Et av målene den gang var trolig å bidra til at Donald Trump vant valget.

