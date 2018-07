Malaysias luftfartssjef går av etter rapport om MH370

NTB utenriks

Rapporten har ikke klarte å identifisere en enkelt årsak til at flyet med 239 mennesker om bord ble borte, men påpeker at det ble gjort feil av flygeledere både i Malaysia og Vietnam.

Blant annet ble det ikke satt i verk en kriseprosedyre slik regelverket krever når et fly forsvinner fra radaren.

I den 495 sider tykke rapporten sier etterforskerne at de ennå ikke kan si med sikkerhet hva som førte til at flyet forsvant.

Den malaysiske transportministeren Anthony Loke fastholder at intensjonen er stadig at flyet skal finnes. Men det pågår for tiden ingen leteoperasjon.

