Human Rights Watch ber om gransking av utstrakt bruk av tortur i Irak

– Tortur er framtredende i det irakiske rettssystemet, men dommere mangler prosedyrer for hvordan de håndtere beskyldninger om tortur, sier menneskerettsgruppens direktør for Midtøsten-regionen, Lama Fakih.

Hun viser til at de tiltalte, inkludert mange som er mistenkt for å tilhøre IS, ikke får en rettferdig behandling så lenge sikkerhetsstyrkene kan bruke tortur til å frambringe innrømmelser.

Rundt 20.000 personer ble arrestert i løpet av de tre årene det tok Irak å drive IS ut av landet. I 2014 hadde IS kontroll over enorme landområder i det nordlige og vestlige Irak.

HRW fant at i 22 av 30 saker som ble undersøkt i Bagdad, hadde dommerne nektet å se nærmere på påstander om tortur.

– I noen tilfeller beordret dommerne medisinsk undersøkelse av de tiltalte og fant tegn på bruk av tortur. Men de gikk likevel ikke inn for en ny behandling av saken, ei heller gikk de etter dem som sto bak torturen, skriver HRW.

Iraks grunnlov forbyr alle former for fysisk og psykisk tortur og mishandling. HRW ber nå myndighetene innstendig om å granske alle troverdige påstander om tortur og holde sikkerhetsstyrkene ansvarlige for sine handlinger.

