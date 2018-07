Flyulykke i Mexico

NTB utenriks

Flyselskapet Aeroméxico bekrefter at et av deres fly har vært involvert i en ulykke. Verken selskapet eller myndighetene kan bekrefte at det er snakk om en flystyrt.

– Vi jobber med å verifisere informasjonen og skaffe detaljer, skriver flyselskapet, som er Mexicos største, på Twitter.

Ulykken skjedde i delstaten Durango tirsdag. Flyet skal ha styrtet like etter at det tok av, eller krasjet idet det skulle ta av, fra den internasjonale flyplassen i delstatens hovedstad med samme navn.

Også delstatens guvernør José Aispuro bekrefter ulykken. Han skriver på Twitter at det er for tidlig å si noe om antall omkomne og skadde.