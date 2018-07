Første dag i retten for Trumps tidligere valgkampsjef

NTB utenriks

Donald Trumps tidligere valgkampsjef risikerer i verste fall å måtte tilbringe resten av livet i fengsel hvis han blir kjent skyldig. 69-åringen er den første personen som har måttet møte i retten som følge av Russlands-etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller.

Han er også den eneste av over 30 tiltalte i Russlands-etterforskningen som ikke har villet inngå noen avtale med etterforskerne.

Flere andre tidligere Trump-medarbeidere har som følge av sitt samarbeid med etterforskerne blitt tiltalt for mindre alvorlige forhold. Det betyr også at de slipper offentligheten rundt en rettssak.

Manafort har imidlertid avvist alle beskyldningene, og etter å ha tilbrakt en måned i varetekt, ankom han tirsdag rettssalen i Alexandria i delstaten Virginia sammen med sin kone.

Luksusforbruk

Rettsmøtet startet med valg av tolv jurymedlemmer, deretter holdt aktoratet sitt åpningsinnlegg. Statsadvokat Uzo Asonye hevdet at Manafort er en mann som anser seg selv som hevet over loven.

Deretter anklaget han den tidligere Trump-rådgiveren for å ha plassert titalls millioner dollar på hemmelige bankkontoer i utlandet. Pengene skal han blant annet ha brukt til å kjøpe en klokke med en pris tilsvarende 170.000 kroner og en strutse-jakke til 120.000 kroner.

Muellers etterforskning handler først og fremst om hvorvidt Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å undergrave Hillary Clintons valgkamp i 2016.

Men tiltalen mot Manafort er ikke direkte knyttet til dette. Den dreier seg først og fremst om at Manafort skal ha drevet lobbyvirksomhet for Ukrainas russiskvennlige tidligere president Viktor Janukovitsj. Aktoratet mener at han sammen med forretningspartneren Rick Gates mottok nærmere 250 millioner kroner i såkalt konsulenthonorar fra den tidligere regjeringen i Ukraina – penger som amerikansk skattevesen aldri fikk vite noe om.

Janukovitsj ble styrtet i 2014 og erstattet med en mer vestlig-orientert leder.

Gates vitner

Påtalemyndigheten vil føre 35 vitner i saken mot 69-åringen. Blant dem er Rick Gates, som har jobbet tett sammen med Manafort.

Gates er blant dem som har sluppet med en mindre alvorlig tiltale fordi han har samarbeidet med etterforskerne. Det samme gjelder Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og den nederlandske advokaten Alex van der Zwaan. Sistnevnte har innrømmet å ha løyet overfor Muellers etterforskere om sine kontakter med Gates og en russisk etterretningsagent, og han slapp dermed med en dom på 30 dagers fengsel.

Mange av de øvrige tiltalte er russiske statsborgere og dermed utenfor USAs rekkevidde.

Liten protest

Noen få Trump-motstandere hadde tirsdag møtt fram utenfor rettssalen i Alexandria i delstaten Virginia. De bar plakater der det sto «Bur ham inne» og «Trump ville ikke ha tilbrakt ett sekund i fengsel for deg».

Trump har gjentatte ganger avvist etterforskningen som politisk motivert og kalt den en «heksejakt».

Manafort har tidligere deltatt i valgkampene for en rekke republikanske presidentkandidater, dem Gerald Ford på midten av 1970-tallet og Ronald Reagan på slutten av 1970-tallet.

