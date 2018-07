Dyster drapsrekord i Mexico

NTB utenriks

Mexicos innenriksdepartement anslo først at det ble begått 29.168 drap i 2017, men landets statistiske sentralbyrå INEGI oppjusterer nå tallet til 31.174.

Det er flere enn noensinne siden Mexico begynte å føre statistikk i 1997, konstaterer INEGI, som henter sine tall fra likhus og offentlige arkiv.

Det forrige toppåret var i 2011 da det ble registrert 27.213 drap i Mexico.

I delstaten Colima på Stillehavskysten steg i fjor drapsraten med 38 prosent fra året før, mens den i Baja California ble nesten doblet.

I Baja California, der grensebyen Tijuana ligger, raser det en bandekrig mellom de to narkotikakartellene Jalisco New Generation og Sinaloa.

Blant verdens farligste

Drapsraten i Mexico var i fjor på 25 per 100.000 innbygger, mot 20 per 100.000 året før. Mexico er dermed på nesten samme nivå som Brasil og Colombia, mens Venezuela topper lista med 89 per 100.000 og El Salvador og Jamaica har rundt 60 per 100.000 innbygger.

Amerikanske storbyer som Chicago, Detroit og New Orleans er også fortsatt farligere enn Mexico, målt i drapsrate.

De mange drapene er bare del av problemet i Mexico, mener lederen for analyseselskapet EMPRA, Alejandro Schtulmann, som viser til at den generelle kriminaliteten også er sterkt økende i Mexico.

– Landet står midt oppe i en sikkerhetskrise, mener han.

Vage planer

Påtroppende president Andrés Manuel López Obrador, som overtar 1. desember, har lovet kamp mot kriminalitet, blant annet ved å skape nye utdannings- og arbeidsmuligheter for vanskeligstilt ungdom.

Schtulmann mener planene er for vage og mener at den kommende presidenten først og fremst må ruste opp sikkerhetsstyrkene.

– Vi snakker om langsiktige tiltak. Dette kommer ikke til å forsvinne fra en dag til en annen. Hvis det finnes muligheter og det ikke er noen risiko for å bli straffet, vil de kriminelle fortsette å begå ulovlige handlinger, sier Schtulmann.

