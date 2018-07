25-åring dømt til 17 års fengsel for terrorplaner i Australia

NTB utenriks

Agim Kruezi ble stanset på flyplassen i Brisbane i mars 2014, på vei til Syria der han ifølge australsk påtalemyndighet ville slutte seg til opprørerne i al-Qaidas forlengede arm Nusrafronten.

Rasende over å bli hindret og fratatt passet, kjøpte han en 10-literskanne med bensin, flasker og korker, og ville ifølge dommen lage brannbomber.

– Han planla å drepe vilkårlige, uskyldige mennesker på et offentlig sted, for til slutt å dø som martyr i angrepet, sa aktor Lincoln Crowley i retten.

Da politiet gjennomsøkte Kruezis leilighet i Logan sør for Brisbane, fant de også et halvautomatisk gevær, macheter, finlandshetter, ekstremistisk litteratur og et IS-flagg hengende på veggen i soverommet.

Tirsdag ble han dømt til 17 år og fire måneders fengsel, med mulighet for prøveløslatelse først etter 13 år.

Dommer Rosalyn Atkinson understreket at Kruezi under rettssaken ikke hadde viste noen tegn til anger og beskrev ham som en svært farlig mann.

– Du slutter opp om en radikal gren av islam og har et ekstremistisk ideologisk syn som bifaller og fremmer voldelig jihad, sa hun.

– Du forblir en alvorlig risiko for offentligheten, la Atkinson til.

