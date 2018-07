Trump: Villig til å møte Irans ledere

NTB utenriks

Den amerikanske presidenten fikk spørsmål om forholdet til Iran på sin pressekonferanse sammen med Italias statsminister Giuseppe Conte i Det hvite hus mandag.

– Hvis de ønsker å møtes, så møter jeg dem. Når de måtte ønske, sa Trump.

Han vil ikke stille noen betingelser i forkant som en forutsetning for samtaler, men sier han tviler på om Iran foreløpig er klar for et slikt møte.

Tidligere i år besluttet Trump å trekke USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. I stedet vil han gjeninnføre strenge økonomiske sanksjoner mot Iran.

Den amerikanske presidenten har allerede vist at han kan være villig til å treffe lederne for land som USA ligger i konflikt med. Møtet mellom Trump og Kim Jong-un i forrige måned var det første mellom en amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne.

(©NTB)