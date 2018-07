Tallet på omkomne i skogbrannene i California stiger til sju

NTB utenriks

En hær av brannmannskaper fra hele landet kjempet mandag iherdig for å vinne kontroll over 17 store skogbranner som har lagt flere titalls eksklusive eiendommer i aske og som feier over knusktørr skog og mark i et inferno av røyk og varme.

Tusenvis av mål med dyrket mark står igjen som rykende ødemark. En tykk tåke henger over en stor del av det nordlige California. Sikten er dårlig, og mange sliter med pusteproblemer.

Guvernørens kontor opplyser at 12.000 brannmannskaper fra så langt unna som Florida og New Jersey er spredd rundt i delstaten.

– Jeg har bodd i dette lokalsamfunnet hele livet. Aldri har jeg sett en brann med slik destruktiv kraft, sier Leonard May fra Shasta County.

Alyce Macken forteller at hun og mannen ble vekket av sheriffen klokken fem om morgenen med beskjed om at de hadde et kvarter på å komme seg unna. Den pensjonerte Alyce forteller at hun traff panikkslagne naboer på et lokalt kjøpesenter, og at hun der så hjemmet sitt gå opp i flammer.

– Det var som en tornado av flammer som feiet over åskammen og tok både vårt og naboens hus, forteller hun. Rundt 38.000 er evakuert fra Shasta County alene.

