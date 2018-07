Sveriges regjering gir tørkerammede bønder 1,2 milliarder kroner

NTB utenriks

– Vi presenterer en nasjonal krisepakke til Sveriges bønder. Den langvarige tørkens effekt gir mangel på grovfôr til dyrene. Det gjør at vi er urolige for den svenske matvareforsyningen, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressekonferanse.

Landbruksminister Sven-Erik Bucht (S) sier krisepakken skal gi støtte til bøndene så de kan importere grovfôr til dyrene for å hindre nødslakt.

Bucht sier de har beregnet 375 svenske kroner i støtte per voksent dyr, med et maksbeløp på 150.000 kroner per gård.

– En gjennomsnittlig melkegård kommer til å få 60.000 kroner i støtte, sier Bucht.

Regjeringen senker også slakteriavgiften med 60 millioner kroner.

Han sier også at han har snakket med EU om muligheten for å få utbetalt en EU-støtte på 250 millioner kroner på forskudd og sier de har fått positive signaler fra EU om dette.

Arbeiderpartiet her hjemme skryter av det svenske initiativet.

– Det er en tydelig prinsipiell forskjell for hvordan de to regjeringene forholder seg til tørken, sier landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen.

Han er bekymret for langtidsvirkningene av tørken.

– De kommende dagene avgjør om tørken vil ender med en langvarig svekkelse av jordbruket vårt. En svekkelse av matproduksjonen får konsekvenser for trygghet, økonomi og arbeidsplasser. Betydelige verdier står på spill. Friske midler må settes inn for å unngå de mest alvorlige konsekvensene av tørken i Norge, sier Sandtrøen.

(©NTB)