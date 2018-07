Nye skogbranner i Sverige kan være påsatt

NTB utenriks

Den svenske Brann- og redningstjenesten (MSB) opplyste mandag at de største skogbrannene som har herjet i Sverige de siste ukene, var under kontroll.

Ifølge MSBs operasjonssjef Mikael Tofvesson brant det fortsatt mange steder, men brannene sprer seg ikke lenger.

Totalforbudet mot grilling i egne hager ble derfor opphevet i flere fylker, men beredskapen er fortsatt høy.

Kan være påsatt

Få timer senere ble det imidlertid meldt om nye skogbranner i Värmland, og svensk politi mistenker at de kan være startet med vilje.

– Når det begynner å brenne samtidig på to steder, må vi ha i tankene at det kan være påsatt, sier politiets pressetalsperson Tommy Lindh.

– Det er sjelden vi finner direkte spor ettersom disse brenner opp. Vi får analysere hendelsene og foreta åstedsundersøkelse i den grad det går an.

Ekstrem risiko

De to brannene oppsto i området mellom Arvika og Karlstad og er ikke under kontroll, sier lederen for redningstjenesten i Karlstad-regionen, Nils Weslien, til Aftonbladet.

– Det er sol og veldig, veldig varmt her, så det er ekstremt stor brannrisiko i det midtre og sørlige Sverige, sier han.

To franske brannfly, som har deltatt i slukkingen i Sverige, vender likevel nesen hjemover tirsdag. En av grunnene er at brannrisikoen nå blir ansett for å være enda høyere i Sør-Europa.

Etterslukking

Den store brannen som har rast i Älvdalen i to uker, er under kontroll, og også i andre brannrammede områder er evakuerte innbyggere i ferd med å flytte tilbake.

Heller ikke i Hälsingland har skogbrannene spredt seg det siste døgnet, og mannskapene prioriterer nå etterslukking og rydding av branngater.

– Dette betyr ikke at ilden er slukket. Langt derifra. Det skal vi holde på med lenge, sikkert i et par uker. Men brannen kommer ikke til å spre ser ytterligere, sier en talsmann for brannmannskapene i Hälsingland, Patrik Åhnberg.

