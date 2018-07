New York Times-topp advarte Trump mot retorikken mot pressen

NTB utenriks

Møtet fant sted 20. juli etter en forespørsel fra Det hvite hus. Partene var enige om å holde det hemmelig, inntil Trump tvitret om det søndag.

– Jeg hadde et veldig godt og interessant møte i Det hvite hus med Sulzberger. Vi tilbrakte mye tid i prat om de store mengdene falske nyheter som blir publisert av mediene, og hvordan falske nyheter har blitt et uttrykk. Fiende av folket! Trist, skrev han.

Sulzberger ga kort tid senere ut en uttalelse gjennom den New York-baserte avisen, og beskriver møtet som uvanlig tøft og direkte.

– Jeg fortalte presidenten direkte at jeg mener hans språkbruk ikke bare er splittende, men også i økende grad farlig, poengterer Sulzberger.

Utgiveren og journalisten mener at statsledere i enkelte land bruker Trumps retorikk mot mediene for å tie og stilne journalister.

– Jeg fortalte han at selv om uttrykket «falske nyheter» er usant og skadelig, så er jeg langt mer bekymret over at han stempler journalister som «fiender av folket». Jeg advarte han om at hans inflammatoriske språk bidrar til den økende trusselen mot journalister, og at det kan lede til vold, legger Sulzberger til.

– Jeg ba han derfor revurdere sine angrep mot journalister. Retorikken hans er farlig og skadelig for landet vårt, sier han.

Også redaktøren for siden med redaksjonelle lederartikler i New York Times, James Bennet, deltok på møtet, skriver AFP.

(©NTB)