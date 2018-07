Kambodsjas regjeringsparti tar alle parlamentsplassene i omstridt valg

NTB utenriks

USA vurderer nå tiltak mot Kambodsja og omtaler valget som feilaktig.

Dermed får Hun Sen (65), som har styrt med stadig sterkere hånd de siste 33 årene, som ventet fem nye år som statsminister.

– Vi tar alle plassene i hele landet, sa Sok Eysan, regjeringspartiet CPPs talsperson.

Videre omtaler talspersonen valgresultatet som en overlegen seier.

I en uttalelse fra Det hvite hus nevnes blant annet at landets høyesterett i november forbød det største opposisjonspartiet CNRP, restriksjoner for aktivister og trusler mot dem som ikke stemte som et tilbakesalg mot demokratiet og en måte å frata folket stemmeretten.

USA har allerede innført sanksjoner som blant annet innebærer at Hun Sen og hans nærmeste krets av familie og støttespillere nektes innreise og at Kambodsjas eventuelle investeringer i USA fryses. Nå vurderes en utvidelse av disse sanksjonene.

Kambodsja er i realiteten en ettpartistat der Kambodsjas folkeparti (CPP) har styrt sammenhengende siden 1979.

Selv om de 8,3 millioner stemmeberettigede hadde hele 20 partier å velge mellom, har valget skapt en debatt om demokratiet i det asiatiske landet.

Kritiske medier og røster blir systematisk stilnet i Kambodsja, der myndighetene før valget stengte 17 nettsteder – blant dem Voice of America – fordi de angivelig spredte informasjon som kunne ha innvirkning på landets sikkerhet.

