Australias utenriksminister på besøk i Øst-Timor for å bedre relasjonen

NTB utenriks

Besøket er første gang på fem år en minister fra Australia er i Øst-Timor.

– Jeg er her for å fornye vennskapet og samarbeidet med den nye regjeringen i Øst-Timor, sa Bishop.

Forholdet mellom de to landene har vært svært dårlig i flere år etter at Øst-Timor anklaget Australia for spionasje som angivelig fant sted i 2004.

Øst-Timor tok saken til FNs internasjonale domstol i Haag i 2014, men droppet saken i 2017. Australia har ikke kommentert anklagene.

I 2017 sa Øst-Timor opp en tidligere oljeavtale med Australia, som har innebåret en deling av inntektene fra olje- og gassutvinning. Senere samme år fikk de i imidlertid en ny avtale som sikret Øst-Timor 70 prosent av inntektene i olje- og gassutvinningen.

Under besøket skal de diskutere økonomi, sikkerhet og samfunnsutvikling.

