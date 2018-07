36 kvinner og barn bortført av IS i Syria

NTB utenriks

Minst 36 kvinner og barn fra folkegruppen drusere ble bortført etter angrepene, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Drusere utgjør den største delen av befolkningen i Sweida-provinsen sør i Syria.

Onsdag ble over 220 mennesker drept i en rekke selvmordsaksjoner og andre angrep fra IS i Sweida-provinsen sør i Syria. Blant ofrene for onsdagens blodbad var minst 127 sivile. De øvrige tilhørte regimevennlig milits, de aller fleste av dem lokale innbyggere som hatt tatt til våpen for å forsvare sine hjem.

IS-krigere skjøt også innbyggere i deres hjem, før den ytterliggående islamistgruppa inntok flere landsbyer i provinsen, ifølge SOHR.

Regimets styrker drev imidlertid IS-krigerne ut av landsbyene før dagen var omme.

