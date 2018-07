Stigende dødstall etter kraftig monsunregn i India

NTB utenriks

Dødstallet steg til 70 etter at ytterligere 34 ble funnet døde i løpet av lørdag og søndag som følge av monsunregnet som har herjet i delstaten Uttar Pradesh siden torsdag.

Suresh Gautam, talsperson for krisemyndighetene i delstatshovedstaden Lucknow, sier de fleste av dem døde etter at husene deres raste sammen. Andre etter å ha fått strømførende kraftledninger over seg, druknet, eller dødd som følge av trafikkulykker forårsaket av flomvann.

De vestlige distriktene Sahranpur, Meerut og Mazaffarpur er verst rammet, sier Gautam.

Uttar Pradesh er hjem for 220 millioner mennesker, og myndighetene har styrket beredskapen som følge av uværet.

Mer regn er ventet de neste tre dagene, noe som skaper frykt for ytterligere skader og flommer ettersom flere elver nå nærmer seg å renne over sine bredder.

Den årlige monsunsesongen mellom juni og september er nødvendig for jordbruket i India, men den kan samtidig skape store ødeleggelser.

I fjor omkom over 1.000 mennesker i flommer forårsaket av monsunsesongen i India, Nepal og Bangladesh.

(©NTB)