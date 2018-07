Salvini hever EU forsøker å lure britene

NTB utenriks

– Min erfaring i EU-parlamentet forteller meg at man enten tvinges eller lures, sier Salvini, som leder det høyrepopulistiske og EU-kritiske partiet Ligaen.

I et intervju med The Sunday Times anbefaler Salvini britenes statsminister Theresa May å være tøffere i brexitforhandlingene med EU og i verste fall trekke Storbritannia ut av unionen uten at det foreligger noen framforhandlet plan.

– Når det gjelder noen av prinsippene, trenger man ikke å være fleksibel. Man trenger ikke gå baklengs, sier Salvini.

Den italienske innenriksministeren antyder også at EU forsøker å straffe britene for å forlate unionen.

– Det fins verken objektivitet eller god tro fra europeisk side, sier han.

– Jeg håper forhandlingene ender godt for Storbritannia, slik at de kan tjene som eksempel for folk som vil beseire EU.

