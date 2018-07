NTB utenriks

Jordskjelvet hadde sentrum sju kilometer under jordens overflate, rundt 50 kilometer nordøst for byen Mataram. Grunne skjelv øker risiko for skader og dødsfall.

Myndighetene gikk ut med «gult varsel», som betyr at dødsfall kan forekomme. Så langt er tre personer bekreftet omkommet. To personer døde på nordsiden av øya, mens en person omkom på østsiden.

Den populære turistøya Lombok ligger rundt 100 kilometer fra Bali.

