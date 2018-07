To drept i angrep mot jordmorskole i Afghanistan

NTB utenriks

Minst 67 mennesker, inkludert eleverer og lærere, var inne på jordmorskolen i Jalalabad i Nangarhar-provinsen da angrepet begynte ved 10-tiden lørdag formiddag.

Et øyenvitne i et nærliggende departement sier til AFP at han hørte flere eksplosjoner og så minst tre væpnede gjerningsmenn på vei mot jordmorskolen.

Nangarhars politisjef Ghulan Sanyee Stanikzai sier til AFP at to personer – en vakt og en sjåfør – ble drept, og at fem andre ble såret, før angrepet var over ved 16-tiden.

Inamullah Mikhail, talsperson for Nangarhars helsedepartement, sier 48 kvinner fra avsidesliggende distrikter var elever ved et toårig jordmorprogram ved skolen. Den ligger sentralt i Jalalabad, i et område der flere internasjonale organisasjoner og konsulater har kontorer, og finansieres av afghanske myndigheter.

– Vi aner ikke hvorfor en jordmorskole ble angrepet, sier Mikhail.

Ingen grupper har så langt påtatt seg ansvaret, men den ytterliggående islamistgruppa IS har stått bak en rekke lignende angrep i Jalalabad den siste tiden, der flere titalls mennesker er drept. Sist 11. juli, da elleve mennesker ble drept i et angrep mot fasiliteter som tilhørte det afghanske utdanningsdepartementet.

Taliban skriver i en WhatsApp-melding til AFP at de ikke var involvert i lørdagens angrep.

