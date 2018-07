Tallet på omkomne stiger etter Hellas-branner

NTB utenriks

Ifølge det statlige greske kringkastingsselskapet ERT døde en av de skadde, en kvinne i 40-årene, på sykehuset lørdag. Skogbranntragedien som rammet grekerne mandag, er dermed den verste som har rammet Europa på flere tiår.

Fortsatt letes det i ruinene av nedbrente hus og utbrente biler, og det fryktes også at flere kan ha omkommet da de forsøkte å svømme fra flammene.

Flere tusen hus ble lagt i aske av skogbrannene, og myndighetene mistenker at minst én av dem var påsatt.

Greske myndigheter har fått krass kritikk for manglende beredskap, og statsminister Alexis Tsipras sa fredag at han tar det politiske ansvaret for branntragedien.

(©NTB)