Omfattende protester mot russisk pensjonsreform

Demonstrasjonene mot den regjeringsstøttede pensjonsreformen, som nå er på vei gjennom nasjonalforsamlingen, er organisert av kommunistpartiet i Russland. De sier at bare i Moskva deltok opp mot 100.000 ved en forhåndsgodkjent demonstrasjon mot reformen. Uavhengige observatører sier tallet er betydelig lavere.

Protester fant også sted i et titalls andre russiske byer øst i Russland og i Sibir. Blant annet deltok 1.200 i demonstrasjoner i den sibirske byen Novosibirsk, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

– Pensjoner Putin

I Moskva ropte demonstrantene «pensjoner Putin» og hadde med seg bannere med slagord som «vi vil leve av pensjonen vår og ikke dø på jobb».

– I dag dør russiske menn i gjennomsnitt tidlig i 60-årene. De kommer ikke til å få pensjonen sin før de ligger i kista, sa kommunistpartiets leder Gennadij Ziuganov, som deltok under demonstrasjonene i Moskva.

– Titusenvis har samlet seg her for å si nei til denne pensjonsreformen. Den er et slag i ansiktet for hver eneste borger i landet vårt.

Uvanlig sterk motstand

Pensjonsreformen innebærer at pensjonsalderen økes gradvis til 63 år for kvinner og 65 år for menn, opp fra henholdsvis 55 og 60. Reformen støttes av president Vladimir Putins regjeringsparti, men likevel har 2,9 millioner russere undertegnet en underskriftskampanje mot den.

Støtten til presidenten, som ikke nevnte pensjonsspørsmålet en eneste gang under valgkampen i mars, falt denne måneden til 64 prosent, ned fra 80 prosent i mai.

Putin har sagt at han ikke liker ideen om å øke pensjonsalderen, men har samtidig lagt til at det å ikke gjøre noe, er uaktuelt.

– Vi er nødt til å ta noen vanskelige beslutninger, sa han.

