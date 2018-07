Kraftig tyfon på vei mot flomrammede deler av Japan

NTB utenriks

Tyfonen Jongdari, som bærer med seg vindkast på over 50 meter per sekund, traff land i Ise i prefekturet Mie tidlig søndag lokal tid.

Uværet, som allerede har sluppet enorme mengder regn over østlige deler av Japan, er nå på vei vestover med full styrke etter å ha kastet store bølger og revet ned trær over havnebyen Shimoda sørvest for hovedstaden Tokyo.

Senere søndag er det ventet at den treffer Chugoku-regionen, som ble rammet av rekordregn, jordskred og omfattende flommer i det som var den verste katastrofen i landet på flere tiår tidligere i juli.

Over 220 mistet livet, mens nærmere 4.000 av dem som overlevde uværet bor fortsatt på midlertidige evakueringssentre.

Japans meteorologiske institutt ber folk være tidlig ute med evakuering.

– Vi ber folk spesielt i de regnrammede regionene om å følge nøye med på evakueringsvarsler, sier talsperson Minako Sakurai.

I den vestlige byen Shobara i prefekturet Hiroshima har drøyt 36.500 mennesker allerede fått beskjed om å evakuere, inkludert 991 som bes om å umiddelbart dra til evakueringssentre. Ytterligere 6.380 har fått beskjed om evakuere i byen Kure i samme prefektur.

Evakuering er imidlertid ikke obligatorisk i Japan, og frykten er at mange blir værende hjemme og senere fanget av raskt stigende vannstand og brå jordskred.

– Vi er alvorlig bekymret, sier en innbygger i Okayama til den japanske rikskringkasteren NHK.

Mer enn 410 fly er kansellert, og alle ferjetjenester til og fra Tokyo har blitt kansellert som følge av Jongdari.

