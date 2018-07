Flere såret i angrep mot jordmorskole i Afghanistan

NTB utenriks

Væpnede menn stormet jordmorskolen ved 10-tiden lørdag formiddag, og det ble meldt om både skyting og eksplosjoner i området.

Om lag seks timer senere melder provinsmyndighetene i Naranghar at angrepet er over. Myndighetene har så langt ikke fullstendig oversikt over skadeomfanget, men sier minst sju er såret.

En talsmann for guvernøren i Naranghar sa på et tidlig tidspunkt at flere jordmødre var reddet ut av senteret. Hvor mange som var der inne mens angrepet pågikk, og hvor mange væpnede gjerningsmenn det var snakk om, er ikke kjent.

Jalalabad har den siste tiden opplevd en rekke angrep, og flere titalls mennesker er drept. Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt ansvaret for angrepene.

