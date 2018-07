Brannfaren på sitt høyeste i moderne tid i Sverige

NTB utenriks

Lørdag ettermiddag brenner det fortsatt på 19 ulike steder i Sverige. Verst brenner det fortsatt rundt Färila i Ljusdal kommune og i skogene øst for Älvdalen i nordre Dalarna.

Mikael Tofvesson, fungerende sjef for den operative avdelingen i Svenske brann- og redningsmyndigheter (MSB), sier brannfaren er kritisk.

Han sier at man fram til lunsjtider fredag så en positiv utvikling, som dog endret seg da brannen ved Kårböle tiltok igjen.

– Ettermiddagene er mest kritiske. Ved 15-tiden pleier det å brenne som verst, sier Tofvesson på en pressekonferanse lørdag.

Håper regn hjelper

Han håper lørdagens varslede regn hjelper på det langvarige arbeidet med å slukke brannene, som har pågått siden midten av juli.

– Men brannfaren er fortsatt eksepsjonell. Ved begynnelsen av neste uke stiger temperaturene igjen, og da øker risikoen for nye branner, sier Tofvesson.

– Vi har ikke opplevd så høy brannfare i moderne tid, legger han til.

Vind

Det kjøligere været og regnskurene som ventes lørdag og søndag kommer i følge med vind og kraftige vindkast.

– Vi venter ganske kraftige byger, så vi kommer til å trekke personell ut av områdene. Av sikkerhetsgrunner, for det kommer til å falle trær her og der. Når det gjelder vinden vet vi at brannen kommer til å akselerere i vindretningen, og vi kommer til å kontrollere den, sier Hans Nornholm, operativ sjef ved brannene rundt om i Ljusdal.

Han sier planen er å angripe brannene igjen på kvelden, når vinden har roet seg ned. Om regnet tør han ikke si noe.

– Jeg roper ikke hurra før jeg ser det. Hos meg nå er det skyfri blå himmel, sier Nornholm.

Trenger naturhjelp

Når de mange skogbrannene rundt om særlig i Sør-Sverige kommer til å være slukket, er fortsatt uklart. Så lenge det er varmt, vind og klarvær, får ikke brannvesenet gjort så mye mer enn å forsøke å holde brannene under kontroll i Gävleborg.

– Brannene vil ikke bli slukket før naturen hjelper oss. Sånn er det. Den akutte fasen kommer til å vare noen uker til, sier redningsleder Robert Strid.

I Jämtland håper redningstjenesten på å snart kunne dra hjem.

– De er oppe i helikopter akkurat nå og undersøker forholdene, sier branningeniør Teresia Gustavsson ved redningstjenesten i kommunen.

Torden til besvær

Gjennom natten til lørdag oppsto det flere nye mindre branner i Sverige, som brannvesenet bekjempet i løpet av natta.

– Blant annet i Finspång, Norrköping og Flen ble branner startet av tordenvær, sa Peter Arnvall under MSBs pressekonferanse lørdag.

Videre sier han at vinden og tordenværet som nå kommer, øker risikoen for at branner sprer seg og for at nye branner oppstår.

Utenlandsk hjelp

Sverige får fortsatt hjelp fra utlandet med å bekjempe de mange skogbrannene i landet. To portugisiske brannfly står lørdag stasjonert i Örebro, mens to franske fly arbeider ved brannen i Ljusdal.

30 brannfolk er på vei fra Finland, men det er ennå ikke klart hvor de skal stasjoneres. I tillegg er et slukningsfly på vei fra Tyrkia som ventes å lande søndag.

