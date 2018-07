75 medlemmer av Brorskapet dømt til døden i Egypt

NTB utenriks

De 75 er blant 739 som er tiltalt for å ha deltatt i en sitt-ned-aksjon etter militærkuppet mot president Mohamed Mursi i 2013. Flere av Brorskapets øverste ledere skal være blant dem som har fått dødsdom, men det er ennå ikke kjent hvem disse er.

Mursi vant Egypts første demokratiske valg i juni 2012, men ble styrtet i et militærkupp ledet av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi knapt et år senere. Siden har Mursi sittet fengslet med en dødsdom hengende over seg, Det muslimske brorskapet er forbudt, og Sisi har sikret seg presidentposten i et valg som ble boikottet av opposisjonen.

Blant de 739 tiltalte i saken er også den prisbelønte pressefotografen Mahmoud Abu Zeid, også kjent som Shawkan, som ble pågrepet da han dekket protestene i 2013.

Amnesty International har kalt rettsoppgjøret mot de 739 for «en grotesk parodi».

Blant de 75 som ble dømt til døden lørdag, er flere av lederne i Det muslimske brorskapet. De øvrige tiltalte får sine dommer 8. september, ifølge den statlige nettavisen Al-Ahram.

(©NTB)