Saudi-Arabia gjenopptok flyangrepene mot Hodeida

Den saudiledede koalisjonen som kriger mot Houthi-opprørerne i Jemen, stanset 1. juli angrepene mot Hodeida etter press fra FN og hjelpeorganisasjoner.

22 millioner mennesker er avhengige av mat og annen nødhjelp utenfra i Jemen, og for over 8 millioner av dem er situasjonen kritisk.

80 prosent av nødhjelpen fraktes inn via havnen i Hodeida, og krigshandlinger vil derfor kunne få uoverskuelige følger.

Fiskehavn og radiostasjon

Ifølge innbyggere Reuters har snakket med i Hodeida, gjenopptok den saudiledede koalisjonen natt til fredag flyangrepene mot byen.

Blant målene som ble bombet var en leir som ble benyttet av Houthi-militsens militærpoliti i sentrum av byen, en plastfabrikk nord for byen og de to distriktene Zubaid og al-Tahita i sør.

– Flyene gjennomførte også to angrep mot en fiskehavn og en radiostasjon, forteller innbyggere i området til Houthi-militsens TV-stasjon al-Masirah.

Angrep oljetankere

Det er ikke meldt om drepte etter flyangrepene, som skal ha vært et svar på at Houthi-militsen tidligere i uka angrep to saudiarabiske oljetankere som var på vei gjennom Bab al-Mandab-stredet i Rødehavet.

FNs spesialutsending Martin Griffiths har de siste dagene sittet i møter med houthiene i hovedstaden Sana, som opprørerne har kontrollert siden 2014.

Ifølge FN-kilder har Houthi-opprørerne gått med på å overlate kontrollen over havna i Hodeida til FN, men Saudi-Arabia og deres regionale koalisjonspartnere krever at opprørerne trekker seg helt bort fra vestkysten av Jemen.

