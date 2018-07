Osama bin Ladens tidligere livvakt løslatt i Tunisia

NTB utenriks

– Sami Idoudi møtte i dag for en dommer, som besluttet å løslate ham på prøve ettersom det ikke er tatt ut siktelse mot ham, opplyser en talsmann for tunisisk påtalemyndighet.

Idoudi er fortsatt under etterforskning for sin mulige tilknytning til terrorvirksomhet, og vil bli strengt overvåket og nektes å forlate landet, understreker talsmannen Sofiene Sliti.

Idoudi bodde i 20 år i Tyskland, men kritikken mot myndighetenes beslutning om å gi ham opphold økte i takt med debatten om asyl- og innvandringsspørsmål i landet.

Ifølge en tidligere tysk dom jobbet 42-åringen som al-Qaida-lederens livvakt i 1999 og 2000, noe han selv nekter for.

I juni i år ble han pågrepet fordi tyske myndighetene mente at han utgjorde en sikkerhetsrisiko, og for to uker siden ble han deportert til Tunisia. Der ble han pågrepet ved ankomsten.

Deportasjonen skjedde til tross for at en tysk domstol samme dag slo fast at han ikke kunne tvangssendes til Tunisia av fare for tortur.

