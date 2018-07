Klart for gjenvalg for Kambodsjas sterke mann

NTB utenriks

Hun Sen har styrt Kambodsja de siste 33 årene og slo fredag fast at han umulig kan tape søndagens valg. Alt tyder på at han har rett.

Kambodsja er nå i realiteten en ettpartistat der Kambodsjas folkeparti (CPP) har all makt.

I november i fjor oppløste landets høyesterett Kambodsjas nasjonale redningsparti (CNRP), og opposisjonen oppfordrer derfor til valgboikott.

Hun Sen rundet fredag av valgkampen foran titusenvis av jublende tilhengere i hovedstaden Phnom Penh og skrøt der uhemmet av hvordan han har kastet opposisjonelle i fengsel og tvunget andre i eksil.

– Vi gikk nylig rettens vei for å utrydde forræderne som forsøker å styrte regjeringen, sa Hun Sen, med henvisning til oppløsningen av CNRP.

– Dersom vi ikke hadde eliminert dem ved å bruke jernneven først, hadde det nå kanskje vært en krigssituasjon i Kambodsja, fortsatte han.

Røde Khmer-kommandant

CPP har vunnet alle valg i Kambodsja siden 1998 og Hun Sen har gradvis styrket sin stilling ved å bygge opp et nettverk av lojale støttespillere og familiemedlemmer.

Dette har han kunnet gjøre til tross for sin fortid i Røde Khmer, Pol Pots skrekkregime som kostet rundt en firedel av Kambodsjas innbyggere livet i andre halvdel av 1970-tallet.

I 1979 hoppet han av og slo lag med Vietnam som invaderte Kambodsja og fikk slutt på folkemordet.

– Han forlot ikke Røde Khmer fordi han hadde innvendinger mot folkemordet, men i visshet om at han selv var havnet på Pol Pots liste over medarbeidere som skulle ryddes av veien, slo en av verdens fremste Kambodsja-kjennere, journalisten Nate Thayer i Far Eastern Economic Review, i sin tid fast.

Advarer mot boikott

Fredag advarte Hun Sen opposisjonen mot valgboikott, og truet med at det vil få ytterlige følger.

– Motstanderne av valget ødelegger nasjonen og demokratiet og bør ikke tilgis, tordnet han fredag.

USA og EU har gjort det klart at de ikke ser noe poeng i å bistå under valget eller sende valgobservatører, men Kambodsjas nærmeste allierte Kina har kommet Hun Sen til unnsetning.

(©NTB)