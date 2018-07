Israel varsler flere boliger på okkupert jord etter palestinsk knivangrep

NTB utenriks

– Det beste svaret på terror er utvidelse av bosetningene, skriver forsvarsminister Avigdor Lieberman på Twitter fredag. Han varsler samtidig bygging av 400 nye boliger i bosettingen Geva Binyamin, også kalt Adam, på den israelskokkuperte Vestbredden.

Avigdors melding kommer få timer etter at en palestinsk tenåring snek seg inn i bosettingen og knivstakk tre bosettere, hvorav én ble drept. Tenåringen ble skutt og drept på stedet.

Bosettingen er en av de over 120 ulovlige bosetningene Israel har etablert på Vestbredden siden området ble okkupert i 1967.

Mister arbeidstillatelser

Den palestinske gutten er identifisert som en 17-åring fra landsbyen Kobar. Ifølge den israelske hæren har slektningene hans fått trukket tilbake arbeidstillatelsene sine.

Bosetteren som døde, er ifølge hæren en 31 år gammel tobarnsfar.

– En terrorist tok seg inn og knivstakk tre sivile. Terroristen ble skutt og drept, sier Jonathan Conricus, talsperson for det israelske militæret.

Han sier også at en 58 år gammel mann ble alvorlig skadd, men at tilstanden er stabil, og at en tredje mann, som skjøt 17-åringen, kun ble lettere skadd og fikk førstehjelp på stedet.

Motivet bak knivstikkingen er ikke kjent.

15-åring drept

Tidligere i uka ble en palestinsk 15-åring skutt og drept av israelske soldater som tok seg inn i Betlehem på Vestbredden. Han ble ifølge palestinske myndigheter skutt i brystet i forbindelse med sammenstøt som oppsto under et raid mot flyktningleiren Dheisheh.

Det bor i dag over 700.000 israelere i de ulovlige bosetningene og utpostene på Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, og FNs sikkerhetsråd har også slått fast at de er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

