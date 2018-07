EU benekter forhandlinger med Trump om jordbruk

NTB utenriks

– Jeg mener vi har vært veldig tydelig på at jordbruk er utenfor rammene av disse diskusjonene, sier EU-kommisjonens pressetalskvinne Mina Andreeva.

Dermed avviser hun uttalelsene som er kommet fra amerikansk hold etter møtet mellom USAs president Donald Trump og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker i Det hvite hus.

På møtet ble de to enige om å sette i gang forhandlinger om en rekke handelsspørsmål. Men jordbruk er ikke nevnt i enigheten fra møtet, ifølge Andreeva.

– Du vil se at bønder er nevnt, og at soyabønner er nevnt. Det er en del av diskusjonene og vil bli fulgt opp. Men president Juncker har vært veldig tydelig på at vi ikke forhandler om jordbruksprodukter, sier Andreeva.

Hun legger til at de detaljerte rammene for samtalene nå skal diskuteres nærmere med amerikanerne.

– Men jordbruk er ikke en del av det.

USAs handelsminister Wilbur Ross sa onsdag til Fox News at alle jordbruksprodukter vil bli diskutert i forhandlingene med EU.

USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer sa det samme i en høring i Senatet dagen etter.

