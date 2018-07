USA og EU vil «straks» løse problemet med toll på stål og aluminium

NTB utenriks

Den amerikanske straffetollen, innført for å beskytte amerikanske arbeidsplasser, utløste kraftige reaksjoner blant USAs allierte, blant dem EU. Mottiltakene fra europeisk side rammet mange amerikanske forbruksvarer og teknologiprodukter som selges i Europa.

Verden for øvrig fikk seg en støkk, og det har i flere uker vært uro for at en global handelskrig er på trappene. Kina er også en skyteskive for den proteksjonistiske Trump-administrasjonen, og Beijing svarer med samme mynt.

Men president Donald Trump og kommisjonsleder Jean-Claude Juncker kunngjorde onsdag kveld våpenhvile i tollsaken. Selv om enigheten og veien videre er temmelig vag i innhold, sier partene at de skal arbeide for å normalisere forholdet over Atlanteren.

– Det første vi tar for oss, er det som skaper mest gnisninger. Det er spørsmålet om importtoll på stål og aluminium og EUs mottiltak. Her har vi gjort unna grunnarbeidet, så jeg håper at denne saken blir raskt løst, sier Mnuchin til CNBC.

Den amerikanske finansministeren bekreftet også at det ikke blir innført noen toll på biler, slik USA har antydet, så lenge det pågår forhandlinger. Dermed utsettes også EUs varslede mottiltak om toll på amerikanske produkter til en verdi av 20 milliarder dollar.

– Trump og Juncker ble enige om at det ikke skal innføres nye tollsatser noen vei mens det forhandles, sier Mnuchin.

