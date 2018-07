Sverige kan komme til å be om hjelp fra Tyrkia eller Ukrainia i kampen mot brannene

NTB utenriks

Det fortalte statsminister Stefan Löfven og Anneli Bergholm Söder i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Det er mer akutt behov for brannfly andre steder i Europa, sa Söder. Löfven opplyste at regjeringen derfor har besluttet at MSB ved behov kan be om hjelp fra NATO-land og alliansens partnerland.

Sverige er ikke NATO-medlem, men er med i alliansens samarbeidsprogram Partnerskap for fred (PfP).

Ifølge SOS Alarm var det 21 terrengbranner i Sverige torsdag formiddag. Myndighetene opplyser imidlertid at brannmannskaper har noe mer kontroll på dem enn tidligere i uken.

