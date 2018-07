Ni raketter skutt fra Gaza mot Israel

NTB utenriks

Rakettene ble skutt natt til torsdag, opplyser hæren i en uttalelse.

Én av dem ble skutt ned av rakettforsvarssystemet Iron Dome. Ingen ble såret eller drept av de øvrige rakettene.

Oppblussingen kommer etter at tre palestinere ifølge helsemyndighetene i Gaza ble drept i et israelsk artilleriangrep mot enklaven onsdag.

Den israelske hæren bekreftet artilleriangrepet og opplyste at det var et svar på at israelske soldater langs grensa mot Gazastripen ble beskutt.

Fredag ble en israelsk soldat som var stasjonert ved grensa skutt og drept, den første siden protestbølgen på Gazastripen startet 30. mars.

Israelske soldater har i samme periode skutt og drept over 140 palestinere inne på Gazastripen. De aller fleste var ubevæpnede demonstranter. Blant de drepte er også barn, helsepersonell og journalister.

