Bosettere såret i knivangrep på Vestbredden

Angrepet fant sted i et hus i Geva Binyamin, en av de over 120 ulovlige bosetningene Israel har etablert på Vestbredden siden området ble okkupert i 1967.

Ifølge den israelske avisa Haaretz er tilstanden for en 50 år gammel mann kritisk, mens en 30 år gammel mann ble alvorlig såret i angrepet. En tredje bosetter fikk lettere skader og fikk førstehjelp på stedet.

Gjerningsmannen ble drept, opplyser den israelske hæren, men identiteten til vedkommende og motivet bak knivstikkingen er ikke kjent.

Det bor i dag over 700.000 israelere i de ulovlige bosetningene og utpostene på Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, og FNs sikkerhetsråd har også slått fast at de er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

