Barnier gir britene nok en kald skulder

Barnier sa dette da han rundet av ukas runde med brexit-forhandlinger sammen med britenes nye brexitminister Dominic Raab torsdag, og gjorde det dermed nok en gang klart at statsminister Theresa May ikke vil få det som hun ønsker i forhandlingene med Brussel.

May har foreslått et system der britene skal kunne kreve inn EU-toll på varer som ankommer Storbritannia, på vei til andre land i unionen.

– EU verken kan eller vil delegere håndteringen av sin tollpolitikk og sitt regelverk til et ikke-medlem som ikke er underlagt EUs styringsstruktur, sa Barnier etter møtet med Raab.

Begge de to understreket at det er gjort framgang i forhandlingene om britenes EU-utmelding, men at det gjenstår «hindringer» før en brexitavtale er klar som planlagt i oktober.

– Vi er enige om å møtes igjen i midten av august for å fortsette diskusjonene og rydde bort alle hindringer langs veien, slik at vi får til en sterk avtale i oktober, en som begge parter er tjent med, sa Raab.

