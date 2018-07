Svensk kampfly slapp bombe mot brann på skytefelt

NTB utenriks

De første analysene av den uvanlige brannslukkingsmetoden tyder på at den var vellykket, heter det i en pressemelding fra luftforsvaret. Militær operasjonsleder Urban Molin sier at dette var et forsøk på å løse et helt spesielt problem i et vanskelig tilgjengelig område.

Anders Persson, produksjonssjef ved flyvåpenavdelingen, sier at bomben traff nøyaktig der den skulle, og det foreløpige resultatet er positivt. Den sivile brann- og redningstjenesten har etter 13 dager med brann på skytefeltet vurdert flere tenkbare slukningsmodeller.

Til slutt henvendte man seg til Forsvaret med forespørsel om det kunne være mulig å slukke brannen ved hjelp av en kraftig trykkbølge. Forsvaret har tidligere brukt artilleri med samme effekt for å få bukt med mindre branner på skytefelt.

Brannmannskap har helt fra begynnelsen hatt problemer med å slukke brannen ved skytefeltet ved Trängslet i Älvdalen fordi det finnes mye grovkalibret og udetonert på bakken. Frykten for eksplosjoner har hemmet framrykking på bakken.

